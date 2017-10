Kasumbalesa : le comité des handicapés transporteurs transfrontaliers exhorté à s’approprier la lutte contre la fraude douanière

Kasumbalesa, 21 Oct. 2017 (ACP).- Le bourgmestre par intérim de la commune de Kasumbalesa, Zacharie Kilonge M’pundu, a exhorté vendredi le comité des personnes vivant avec handicapes (PVH) transporteurs transfrontaliers de Kasumbalesa, à s’approprier la lutte contre la fraude douanière et la contre bande.

Il a mis un accent particulier sur le respect et la normalisation de leur activité primaire qui est le transport des marchandises. Cette exhortation était consécutive à la réunion de circonstance convoquée à la demande de ce comité venu présenter ses doléances à l’autorité communale.

A cette occasion, les membres de ce comité ont fait part à l’autorité communale des tracasseries et discrimination dont ils sont l’objet dans l’exercice de leurs activités de transporteurs au couloir piétonnier pourtant ils sont censés être protégés par la Constitution du pays.

En réaction à cette doléance, M. Zacharie Kilonge M’pundu a fait savoir à ces interlocuteurs que s’ils ont des problèmes puisse parce que ils sont utilisés par les commerçants comme déclarants et non comme simple transporteurs, dans la mesure où ils sont non seulement chargés de transporter les marchandises, mais aussi de les déclarer auprès de la douane à moindre frais profitant de leur situation pour échapper à la douane.

Le bourgmestre a évoqué la nécessité d’informer les transporteurs transfrontaliers handicapés sur les modalités de déclaration au couloir. Il a envisagé une réunion tripartite entre la DGDA, le comité des transporteurs transfrontaliers handicapés et le commune pour afin de trouver une solution à ces problèmes. ACP/BSG/JGD