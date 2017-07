Kasumbalesa : Le Conservateur des Titres Immobiliers préoccupée par le recouvrement des frais des contrats d’occupation provisoire

Kasumbalesa, 06 Juillet 2017 (ACP).- Le Conservateur des Titres Immobiliers de la circonscription foncière de Kasumbalesa, dans le territoire de Sakania, province du Haut Katanga, Liliane Mwepu Kibinda, vient de lancer à Kasumbalesa l’opération d’identification des personnes morales et physiques détentrices de titres et des contrats d’occupation provisoire ou des concessions emphytéotiques ayant dépassé 25 ans ou en retard de paiement de redevances annuelles.

Cette opération est organisée sur aux instructions de sa hiérarchie consignée dans un communiqué de service de son ministre de tutelle. a appris l’ACP. Pour ce faire, les personnes physiques ou morales de son ressort administratif concernées par cette décision, sont sommées de présenter le contrat d’occupation provisoire ou contrat d’emphytéose du certificat d’enregistrement ou alors les preuves de paiement des redevances et taxes annuelles, selon le cas.

Faute de s’exécuter dans le délai réglementaire, conformément à l’article 119 de la loi foncière en vigueur, ces concessions seront reprises dans le domaine privé de l’ État, a indiqué le Conservateur des Titres Immobiliers de Kasumbalesa, Mme Liliane Mwepu Kibinda. Cette opération est consécutive aux nouvelles assignations, qui sont de l’ordre de 50.000.0000 Fc par mois pour la circonscription foncière de Kasumbalesa, qui regorge trois territoires à savoir les territoires de Sakania, de Kasenga et de Pweto.

La conservation des titres immobiliers de Kasumbalesa en lutte contre l’appropriation de ces attributions par les agents véreux du service de cadastre

Liliane Mwepu Kibinda, s’est dit, par ailleurs, préoccupée par l’appropriation de certaines attributions des titres immobiliers par certains agents véreux de la division du cadastre de son ressort, qui attribuent les parcelles et délivrent des documents légaux de propriété aux requérants. Dans un entretien avec l’ACP, Mme Liliane Mwepu Kibanda elle a indiqué que cette situation confuse est due à l’ignorance de la procédure de la loi foncière par les requérants d’ une part et à la désinformation de ces agents d’ autre part.

A cet effet, elle a invité les requérants à contacter les services compétents de sa division pour plus d’informations et d’édification sur les analyses des aspects juridiques, techniques et la délivrance des titres. Elle a souligné, que son service comprend cinq bureaux au regard de l’article 223 de la loi foncière. A ce titre, le Conservateur des Titres Immobiliers a préséance sur son collègue de la division de Cadastre, car, c’est lui qui engage la république sur ces actes. ACP/Kayu/KGD