kasumbalesa : Les femmes et leurs associations exhortées à dénoncer tout acte violence

Kasumbalesa, 26 mars 2017 (ACP).- La présidente de la plate-forme des associations féminines de la commune rurale de Kasumbalesa, Marie Caroline Dalida, a exhorté les femmes de cette entité à dénoncer tout acte de violence commis à l’endroit de la femme et de la fille.

Elle a lancé cet appel samedi à l’issue d’une marche de clôture des activités du mois de la femme organisée par le bureau du Genre, Famille et Enfant de la commune rurale de Kasumbaless, en collaboration avec cette plate-forme. Cette marche était partie du poste de péage de Kasumbalesa pour converger au parking central de la commune.

Dans son adresse, Mme Marie Caroline Dalida a expliqué les formes des violences auxquelles les femmes sont exposées, avant de déconseiller les arrangements à l’amiable entre les auteurs de viols et les victimes, qui non seulement brisent l’avenir et l’honneur des filles, mais favorisent l’impunité.

Le mois de la femme à kasumbalesa était marqué par plusieurs activités des femmes, dont les conférences-débats, les compétitions sportives et autres manifestations culturelles, rappelle-t-on. ACP/FNG/Wet