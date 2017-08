Katanga : la population de Kasenga appelée à soutenir les actions du Chef de l’Etat

Lubumbashi, 06 Août 2017 (ACP).- Le gouverneur a. i de la province du Haut Katanga, Célestin Pande Kapopo, en visite de travail dans le territoire de Kasenga, situé à 220 km de Lubumbashi, a invité la population de ce territoire à soutenir les actions du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, artisan de la paix et de la reconstruction de la RDC.

Il a salué les efforts que ne cesse de déployer le Président Joseph Kaila pour la restauration de la paix avant d’expliquer l’objet de sa mission, qui consiste à remettre deux transformateurs de 500 KVA chacun pour améliorer la desserte en électricité de cette cité, selon la vision du Chef de l’Etat sur la révolution de la modernité.

M. Pande Kapopo a appelé tous les habitants de territoire de Kasenga à l’unité, l’amour de la patrie, à bannir le tribalisme et d’actionner dans les activités agricoles pour lutter contre la pauvreté et la famine, soulignant que le gouvernement provincial va donner les semences et les intrants agricoles gratuitement pour tous les cultivateurs.

Il a profité pour annoncer à ces interlocuteurs la réhabilitation de la route Kasenga sur le tronçon compris entre Kasomeno-Kasenga, d’une longueur de 70 km, par une entreprise de la place et la construction du pont Chalwe sur la rivière Luapula qui va relier la RDC et la Zambie. ACP/BSG/JGD