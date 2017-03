Katanga Star bat Saint Pierre (1-0) à l’EUFLU

Lubumbashi, 30 Mars 2017 (ACP).- Katanga Star a battu Saint Pierre par 1-0, jeudi au stade Kibassa Maliba, en demi-finale des préliminaires de la Coupe du Congo pour la Ligue de football du Katanga (LIFKAT). Nkulu Metu (38ème) est l’unique artilleur de la partie.

Nuvo Talent a pour sa part pris le dessus sur le FC Espoir sur le score identique sur une réalisation de Musela Patrick (36ème), alors que Blessing et CAF les Star ont partagé respectivement avec Umoja, et Nuvo Talents par le même score de 1-1, buts de Mwamba (33ème) et Matala (90ème), pour le premier match, Elie Katende (8ème) et Henri Katambwa (50ème), pour le deuxième match. ACP/FNG/Kayu/JGD