Kenya : incertitude à deux jours de l’élection présidentielle

Kinshasa, 24 Oct. 2017 (ACP).- Le Kenya est dans l’incertitude à deux jours de l’élection présidentielle devant se tenir jeudi, dans un climat à hauts risques, en raison du boycott annoncé par l’opposition et de l’organisation dans la hâte du scrutin après l’invalidation en justice de la réélection du chef de l’Etat Uhuru Kenyatta, a rapporté l’AFP.

Dans une ambiance politique délétère, marquée par de nombreuses manifestations de l’opposition implacablement réprimées par la police, la Commission électorale (IEBC) assure être prête d’un point de vue technique et logistique, après avoir été accablée par la Cour suprême pour sa gestion du scrutin invalidé.

Mais son président Wafula Chebukati, de plus en plus isolé au sein de la commission, a publiquement émis des doutes sur sa capacité à garantir la crédibilité du scrutin. Parallèlement, les appels se multiplient en faveur d’un report de l’élection au-delà de la date limite du 31 octobre, prévue par la Constitution.

Cette période d’incertitude et de tension, qui affecte déjà l’économie la plus dynamique d’Afrique de l’Est, avait paradoxalement débuté par une décision historique, le 1er septembre. Saisie par l’opposition, la Cour suprême évoque des irrégularités dans la transmission des résultats et invalide contre toute attente la présidentielle du 8 août. Une première en Afrique.

Le jugement est alors salué comme une opportunité pour les politiciens kényans de renforcer la démocratie, mais ces derniers n’auront finalement redoublé d’efforts que dans leurs invectives, faisant sonner bien creux leurs appels à la paix.

Au moins 40 personnes ont été tuées depuis le 8 août, la plupart dans la répression brutale des manifestations par la police dans des bastions de l’opposition, selon les organisations de défense des droits de l’Homme.

Après s’en être pris verbalement aux juges de la Cour suprême, qualifiés d' »escrocs », Uhuru Kenyatta, 55 ans, n’a cessé de répéter que le scrutin devait avoir lieu le 26.

Son gouvernement a également entrepris d’amender la loi électorale dans l’urgence, officiellement pour corriger les erreurs évoquées par la Cour suprême. Mais l’opposition estime que les amendements offrent de nombreuses possibilités pour truquer l’élection.

Le texte, adopté par le parlement, n’a pas encore été signé par le président Kenyatta, enjoint par la communauté internationale de s’en abstenir.

L’Occident lance la sonnette d’alarme

En réaction à cette situation, vingt ambassadeurs occidentaux ont dénoncé lundi la “détérioration de l’environnement politique” au Kenya et appelé les responsables de tous bords à calmer les esprits à l’approche de la présidentielle de jeudi, organisée à la suite de l’invalidation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta.

Après des semaines d’invectives entre pouvoir et opposition, de nombreuses questions subsistent sur le déroulement du scrutin de jeudi, notamment en raison du retrait du principal opposant, Raila Odinga, qui estime que les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin crédible. ACP/Fng/Mat/Wet