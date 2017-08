Kenya : l’annonce des résultats de la présidentielle fait deux morts

Kinshasa, 12 Août 2017 (ACP).- Deux personnes ont été tuées par balles, dans la nuit de vendredi à samedi à Kisumu et à Siaya (ouest du Kenya), dans des affrontements avec la police, qui ont été déclenchés par des manifestants juste après la proclamation de la réélection du Président sortant, Uhuru Kenyatta, a rapporté l’AFP citant de sources policière et hospitalière.

Selon le responsable de la santé pour le Comté, Dr Ojwang Lusi, indique « qu’une personne tuée et quatre autres admises à l’hôpital avec des blessures par balle ». A Siaya, un haut responsable de la police a confirmé la mort d’une personne, précisant que « nous n’avons pas réussi à récupérer le corps de ce chauffeur de taxi-moto à cause de la résistance des manifestants » sur place.

Des scènes de liesse ont été déclenchées par les sympathisants du Parti Jubilee dans les différentes parties du pays après la proclamation des résultats, alors que des manifestations et des actes de violence ont été enregistrés dans certains bidonvilles à Nairobi et dans d’autres bastions de l’opposition, notamment dans les comtés de Kisumu, de Siaya et de Migori.

Le Président sortant Uhuru Kenyatta a été réélu pour un second mandat de cinq ans par 54,27% des voix, contre 44,74% pour son principal rival l’ancien Premier ministre, Raila Odinga.

Les leaders de la NASA, qui n’ont pas assisté à la proclamation des résultats, ont également qualifié de « mascarade » la proclamation du vainqueur de la présidentielle de mardi, soulignant que le recours à la justice pour contester les résultats de cette élection «n’est pas une alternative». ACP/Fng/Bsg/May