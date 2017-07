Kikwit : Mise en place d’une structure féminine pour la paix.

Kikwit, 24 juillet 2017 (ACP).- Les femmes leaders de Kikwit, ont procédé à la mise en place d’une structure dénommée « femme pour la paix », à l’issue d’un atelier organisé par la Monusco/Bandundu à travers sa section des affaires politiques sur le rôle de la femme dans la prévention, la résolution pacifique des conflits et dans la promotion et protection des droits de la femme.

Ce comité qui a été mis en place conformément aux objectifs dudit atelier, sera dirigé par Mme Jeanine Munganga à la présidence, secondée par Mme Israël Kuzatuka à la vice- présidence, et Mme Elyse Kiteso au secrétariat, tandis que Mmes Rebecca Bukumuna, et Brigitte Mukwa Binkier, respectivement secrétaire adjointe et trésorière. Enfin Mmes Justine Kakesa et Julienne Mushibumba, ont été élus conseillères du Comité.

Plusieurs modules ont été développés au cours de cet atelier notamment ; les indications de l’histoire et de la culture des sociétés d’Afrique sur le rôle des femmes dans la prévention des conflits et gouvernance, construction de la paix, notions des conflits, analyse des conflits, mécanismes modernes et traditionnels la non-violence droits des femmes et élections. ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet