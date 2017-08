Kinanira remporte le Grand prix Prodimpex à LIPROCYKIN

Kinshasa, 28 août 2017 (ACP).- Le cycliste Kinanira de Goma a remporté la 14ème édition du Grand Prix Prodimpex, à l’issue de la course organisée le week-end par la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa (LIPROCYKIN), avec la collaboration de Prodimpex, courue dans les artères de la ville de Kinshasa, dans les catégories sénior, junior et dames.

Kinanira, chez les séniors, a remporté ce grand prix qui s’est couru pendant deux jours, le samedi en circuit fermé et le dimanche en course à la ligne sur plus de 130 Km, en obtenant 54 points.

Le vainqueur a reçu un vélo neuf de marque Kinga 4×4, un kit et une enveloppe. Il a été suivi par Djanny Mayele avec 53 points et reçu un vélo neuf, un kit et une enveloppe.

Le classement final se présente comme suit : 1. Kinanira, 2. Djanny Mayele, 3. Matondo Bebeka, 4. Dukwa Bumba, 5. Tambwe Cyrille, 6. Kembo Mangana.

En revanche, dans la catégorie junior, Ndombasi Jean Paul a été plus fort que les autres. Il a aussi reçu un vélo neuf de marque Kinga 4×4. Il a été talonné par Onya Bamba. Le classement final se présente comme suit : 1. Ndombasi Jean-paul, 2. Onya Bamba, 3. Ifambe Elinga, 4. Kitata, 5. Mayemba Nzeza.

Chez les dames, Mbombo a dominé la course en parcourant 49,5 Km pour un temps réalisé de 1h 34’, soit une moyenne de 31Km/h. Elle a été suivie par Longomo, Matumona, Kindasi et Tangu qui ont également bénéficié d’un vélo neuf de marque Kinga 4×4, d’un kit et d’une enveloppe.

La société Prodimpex, en tant que sponsor officiel, a mis en compétition 13 vélos neuf de marque Kinga 4×4 et différents prix qui ont été attribués aux coureurs.

Le Directeur commercial et marketing de Prodimpex sa, R.Vishal, s’est dit satisfait du bon déroulement de la course qui a connu une importante participation des cyclistes contrairement à l’édition précédente et aussi de voir tous les coureurs très contents de recevoir les prix qui leur motivent de participer encore nombreux à la prochaine édition.

M. R. Vishal a fait savoir que la société compte créer une équipe de cyclisme pour la saison prochaine. « Nous sommes entrain de planifier cela parce que des gens courageux même des étrangers désirent prendre part à cette course», a-t-il dit, soulignant que « notre sponsoring ne se limite pas seulement dans la ville de Kinshasa.

Nous le faisons aussi dans d'autres villes comme Lubumbashi, Mbandaka et Kisangani. Mais, pour cette année, poursuit-il, nous n'avons pas pu le faire parce que nos représentants sont en congé mais sinon nous le faisons dans 4 provinces.