Les Kinois appelés à se liguer pour la réduction des activités polluantes dans leurs communes

Kinshasa, 24 juillet 2017 (ACP).- L’expert économiste et environnementaliste, Josué Kizala, a invité la population kinoise, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, à se liguer pour la réduction des activités polluantes dans leurs communes respectives, lors d’une conférence qu’il a animée lundi à l’Université protestante au Congo(UPC).

Josué Kizala a invité les leaders religieux, les éducateurs sociaux, les hommes de métiers, les petits commerçants, les sportifs, les administratifs, les operateurs économiques et autres éléments de la Police nationale et des Fardc à prendre consciences du degré de pollution à laquelle est confrontée la capitale, à cause de la présence de nombreux agents polluants.

Il a entre autres cité les cas des déchets plastiques, des montagnes de poubelles, de la fumée produite au quotidien par les véhicules, les restaurants de fortune, ainsi que les diverses activités industrielles.

Tous les animateurs de ces catégories socioprofessionnelles portent sur eux la responsabilité d’être partenaire de l’exécutif provincial en jouant les rôles notamment de dénoncer et de décourager les sociétés ou les particuliers, ou les agents de l’Etat plongés dans l’exercice des activités contraires à la protection de l’environnement.

Le conférencier a encouragé l’auditoire à multiplier les activités écologiques de reboisement des espaces et de traitement des déchets, sans oublier la sensibilisation à l’utilisation des outils tels que les foyers améliorés pour la préservation de la nature, ainsi que la conscientisation des ménages à la salubrité.

Cette conférence a eu pour thème : « Les détériorations de conditions climatiques face à la biodiversité. Quelles conséquences sur l’homme ? ».ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet