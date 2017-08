Kinshasa : 3.373 Femmes enrôlées au Centre Mokengeli dans la Commune de Lemba

Kinshasa, 19 Aout 2017 (ACP).- La Cheffe d’Antenne Limete de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Emery Rose Bakatusunga, a informé le weekend la représentante de l’ONU, Awa Ndiaye Seck de l’enrolement de 3.373 femmes dans le Centre Mokengeli sur les 6.555 électeurs, indique une dépêche de la CENI parvenue à l’ACP. Mme Awa qui se bat pour l’implication effective de la femme congolaise dans la gouvernance politique et dans le processus électoral s’est dit satisfaite au regard des statistiques dans cette juridiction.

La représentante de l’ONU a, au cours de cette visite, assisté à toutes les étapes conduisant à l’enrôlement des électeurs à travers les quelles elle a constaté que sur les cinq membres de ce Centre, trois sont des femmes dont la Préposée polyvalente (PP), la Préposée à l’identification (PI) et l’une des Opérateurs de saisie (OPS). Cette présence remarquable de la femme dans les opérations d’enrôlement est un vrai déclencheur, selon Mme Awa qui s’est imprégnée de tous les aspects liés à l’enrôlement des femmes et de la jeune fille en âge et en droit de voter.

L’affluence des électeurs a fortement baissé dans les Centres d’inscription de la CENI en général et dans celui implanté à l’Institut Mokengeli, où de cent à cinquante électeurs enrôlés par jour aux premiers jours du lancement de l’opération de révision du fichier électoral le 03 juin 2017 dans ce Centre, le nombre actuel est tombé entre 10 à 20 par jour.

Au total, la CENI a implanté 231Centres d’inscription dans son Antenne de Lemba pour recevoir les requérants habitants les communes de Limete, Lemba, Kisenso, Ngaba, Makala et Matete. A ce jour, l’Antenne de Limete a déjà enrôlé 1.020.013 sur 1.107.680, soit 92% des électeurs attendus dont 6.555 électeurs enrôlés dans le seul Centre de Mokengeli.

Avant de quitter le Centre d’inscription de la CENI, Mme Awa a rempli la fiche de visite du Centre d’inscription, pour se conformer aux procédures de l’opération de la révision du fichier électoral telles qu’édictées par la CENI. ACP/Kayu Ceni dépeche 19082017