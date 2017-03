Kinshasa : la dépouille de Mme  Rosita Pinto  conduite  à sa dernière  demeure.

Kinshasa, 24 mars 2017 (ACP). – La dépouille de Mme Rosita Pinto Mulumba, ancienne députée provinciale de la ville de Kinshasa, a été conduite en sa dernière demeure jeudi, à la nécropole « Entre Terre et Ciel », dans la commune de Nsele, à l’issue d’un culte funèbre organisé en la salle Assanef de Lingwala, en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, et du président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Nsingi Mbemba.

Dans son oraison, le président Roger Nsingi a vanté les qualités morales, intellectuelles et professionnelles de l’illustre disparue qui a, jusqu’au dernier jour de sa vie, servi au sein de l’Assemblée provinciale en qualité de présidente de la sous-commission infrastructures de la commission économique et financière.

Les témoignages des membres de famille et des collègues ont révélé que la défunte a marqué la société par son sens d’hospitalité et de compassion à l’égard des nécessiteux et sa détermination dans la réalisation des actions politiques. Né en 1960 dans la province du Kasaï Oriental, elle a successivement travaillé comme caissière à l’Office des routes, à l’Office national du café et comme secrétaire au ministère des Affaires étrangères avant d’embrasser la carrière politique.

Elle a aussi été présidente de l'inter fédérale du parti « Union nationale des fédéralistes congolais » (UNAFEC) pour la ville de Kinshasa et responsable de L'ONG Association pour le développement du Congo Wetou (ADC), dans la commune de Kalamu.