Kinshasa : le gouvernement provincial interdit toutes les marches prévues à la fin novembre 2017

Kinshasa, 26 Nov. 2017 (ACP).- Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a interdit toutes les manifestations publiques prévues par les différentes formations et plates-formes politiques ainsi des mouvements citoyens, à l’issue du conseil des ministres provinciaux élargi au comité provincial de sécurité.

Cette décision a été annoncée samedi, par la ministre provinciale de l’Education, environnement, communication et genre, Thérèse Olenga Kalonda, porte-parole de l’exécutif provincial, affirmant qu’«en prenant en compte l’environnement et le contexte actuel et pour préserver toute transformation des manifestations dites pacifiques susceptibles de troubler l’ordre public, le gouvernement de la ville a levé l’option de ne pas prendre acte des manifestations prévues dans la ville de Kinshasa».

En effet, la Majorité présidentielle (MP) a annoncé une marche pacifique le 28 novembre courant pour soutenir le calendrier électoral, tandis que l’opposition politique, dans sa diversité, a projeté sa marche pour le 30 novembre du même mois pour dénoncer le calendrier électoral.

Le gouvernement provincial estime qu’ «il est difficile d’encadrer les différentes manifestations car ayant des points de chute qui s’entrecroisent et craignent le risques de confrontation», soutient Mme Olenga. La publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a suscité des réactions diverses aussi bien au sein de la classe politique, de la société civile que de la communauté internationale, note-t-on.

Interdiction jusqu’à nouvel ordre des manifestations publiques à Kananga

A Kananga, le maire de la ville, Jean Muamba Kantu Kanjila, a interdit jusqu’à nouvel ordre, toutes les manifestations publiques au chef-lieu de la province du Kasaï Central, au terme d’un arrêté urbain dont copie parvenue à l’ACP. La crainte de voir les forces négatives profité de ces manifestations publiques pour perturber l’ordre dans la ville à peine sortie du phénomène Kamuina Nsapu justifie cette mesure, note la même source. Le document recommande aux services compétents et aux autorités municipales de veiller au mieux à l’exécution de cette interdiction qui, jusqu’à ce jour, n’a pas suscité des réactions. ACP/Fng/JGD