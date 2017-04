Kinshasa : le ministre de la Santé publique visite un rescapé du massacre de Kamwena Nsapu à L’Hôpital du cinquantenaire

Kinshasa 03 avril 2017 (ACP).- Le ministre de la santé publique, le Dr Oly Ilunga Kalenga, avec le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Bisengimana, ont visité lundi à L’Hôpital du cinquantenaire à Kinshasa, un rescapé du massacre de Kamwena Nsapu, le sous commissaire principal à la légion nationale de la PNC (PIR) Guéret Litho.

Pour le ministre de la santé publique, ce rescapé est stable sur le plan clinique, médicamentaire, neurologique et des signes vitaux. Il a des plaies qui sont infectées et est en train de suivre un traitement optimal. « Sa vie n’est pas en danger, mais il doit rester aux soins intensifs pour un monitoring permanent », a déclaré le ministre Oly Ilunga Kalenga.

« On est touché par le fait que le policier qui était en mission subisse des peines d’atrocités. Nous sommes venus l’encouragé et nous encourageons aussi les autres qui sont encore en mission dans différentes provinces », a déclaré le commissaire général de la PNC, le général Bisengimana, ajoutant, « nous voulons les rassuré que le gouvernement de la RDC est derrière eux et qu’il les soutient dans leur travail.

Selon les membres de sa famille (son oncle et ses deux petites sœurs) trouvés sur le lieu, le commissaire Guéret Litho est arrivé samedi à Kinshasa en provenance de Tshikapa et a été immédiatement emmener au centre de santé de Ndolo pour être acheminer à L’Hôpital du cinquantenaire. ACP /Kayu/Wet