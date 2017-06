Kinshasa et Pretoria satisfaites de l’aboutissement heureux du dialogue politique en RDC

Kinshasa, 26 juin 2017 (ACP).- Les Présidents Joseph Kabila Kabange de la RDC et Jacob Gedleylhlekisa Zuma de la République d’Afrique du Sud ont exprimé dimanche, à l’issue des travaux de la 10ème session de la commission nationale mixte entre les deux pays, leur satisfaction de l’aboutissement heureux du dialogue politique initié par le chef de l’Etat congolais.

Selon le communiqué final sanctionnant ces travaux, ils ont salué la désignation d’un Premier ministre, l’institution d’un gouvernement de large union nationale et la consolidation de la démocratie, qui ouvriront la voie à la tenue d’élections en RDC.

Les deux chefs d’Etat ont réitéré par ailleurs leur point de vue commun sur la nécessité de reformer les institutions multilatérales, en particulier les institutions de Bretton Woods ainsi que le conseil de sécurité afin de prendre en compte les intérêts des pays en développement. Ils ont exprimé leur profonde préoccupation quant au récent retrait des Etats-Unis d’Amérique des accords de Paris sur le changement climatique.

Joseph Kabila et Jacob Zuma ont profité de la tenue de la 10ème session de la commission nationale mixte pour avoir un échange de vues sur les questions régionales, continentales et internationales et ont pris acte avec satisfaction de ce que les travaux de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) évoluaient en ce qui concerne l’intégration régionale.

Sur les questions continentales, les deux chefs d’Etat ont réaffirmé leur engagement à l’égard de l’unité et de l’intégration africaine dans le cadre de la charte de l’Union africaine, de la résolution pacifique des conflits, ainsi que de la renaissance africaine, particulièrement par la mise en œuvre de l’agenda 2063 de l’Union Africaine.ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/Wet