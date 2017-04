Kinshasa : le quartier Bianda de Mont-Ngafula menacé de disparition

Kinshasa, 17 Avril 2017 (ACP).– Une érosion menace de disparition le quartier Bianda de la carte de la commune de Mont-Ngafula, révèle le résultat d’une enquête minute menée lundi par l’ACP.

Cette érosion a pris naissance à 40 m de l’Université Catholique, sur l’avenue Massamba reliant ce quartier à la route By-pass où elle a déjà coupé ce quartier en deux emportant plus de quatre parcelles et progresse avec plusieurs têtes vers les avenues voisines, notamment l’avenue Ntela.

Selon certains agents de l’Office des voiries et drainage contactés sur place, l’érosion est favorisée par la nature du sol qui est sablonneux et par l’absence de drainage des eaux des pluies sur l’avenue Massamba, réhabilitée seulement en partie.

Les efforts de la population qui ont consisté en la construction d’un bassin de rétention grâce aux sacs de sable n’ont pas donné des résultats escomptés. Celle-ci en appelle au gouvernement pour prendre des dispositions utiles en vue de l’épargner de ce danger qui le guette au jour le jour.

Les érosions sont des facteurs dévastateurs de l’habitat en RDC en général et de la ville de Kinshasa en particulier. Selon l’Office des voiries et drainage, cette ville compte plus de 6.000 têtes d’érosions répertoriées à travers l’ensemble des communes.

Elles sont souvent remarquables dans des quartiers non urbanisés ou dans ceux ayant des maisons d'habitations construites sur des pentes non viabilisées.