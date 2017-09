Kinshasa : la rentrée scolaire confirmée pour le lundi 4 septembre 2017

Kinshasa, 02 Sept. 2017(ACP).- Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a confirmé, dans un message lu samedi à la télévision nationale, que la rentrée scolaire 2017-2018 aura bel et bien lieu en date de lundi 04 septembre 2017 dans la capitale.

André Kimbuta a invité tous les acteurs du secteur de l’enseignement notamment les parents, les responsables d’écoles privées et publiques, les enseignants et leurs structures syndicales ainsi que les enfants à prendre chacun à son niveau toutes les dispositions utiles pour rendre effective ladite rentrée des classes.

Il a profité de l’occasion pour saluer la bravoure du corps enseignant de la ville de Kinshasa qui, malgré les conditions difficiles d’exercice de ce métier, se sacrifie pour la formation de la jeunesse en vue de la refondation de la société congolaise.

Il a aussi appelé les promoteurs et préfets d’écoles à ne pas renvoyer les enfants au cours du mois de septembre à cause du non paiement des frais scolaires. ACP/Fng/Yhm/May