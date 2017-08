Kinshasa sacré champion aux tirs au but devant le Kongo Central (4-2) au Festival national de football des Jeunes

Kinshasa, 16 août 2017 (ACP).- Les lampions se sont éteints, mercredi au stade Révérend Père Raphaël, au Festival national de football des jeunes organisé par la Ligue nationale de football des jeunes (LINAFJ) avec l’appui de la Fédération Congolaise de football association ( FECOFA), qui a vu la ville province de Kinshasa être sacrée championne en battant le Kongo Central aux tirs au but 4-2, 0-0 à l’issue du temps réglementaire.

Le trophée et les médailles en or mis en compétition ont été remis à l’équipe gagnante par le 2me vice-président de la Fédération congolaise de football association, Jean Masamba Malunga. Un chèque d’une somme de 7.500.000 FC a également été remis à l’équipe championne tandis que le Kongo Central a reçu la médaille d’argent et un chèque de 5.250.000 FC

En match de classement, Saint Dominique de Limete a surclassé Lokolo Moto de Kintambo par 4-0, grâce à Makesa Kebano (4ème, 39ème), Jonathan Nzoli (54ème ) et Mardoche Bofoya ( 70ème). ACP/Fng/Bsg/May