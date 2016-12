Kisangani : les journalistes en formation pour une presse responsable pendant la période électorale

Kisangani, 27 déc. 2016 (ACP).- Une dizaine de journalistes de la ville de Kisangani suivent durant six (6) jours une formation sur le journalisme de proximité et les techniques de production radiophonique organisée par l’ONG « Médias pour la paix et la démocratie » (MEPAP), a appris mardi l’ACP.

Pour le coordonnateur de cette structure, Ernest Mukuli, cette formation vise la remise à niveau des professionnels de médias pour une presse objective et responsable ainsi qu’une jeunesse instruite, tolérante et ouverte aux médias.

C’est également une façon de contribuer aux règles à observer par les médias pendant la période électorale, a conclu la source. ACP/Mat/Wet