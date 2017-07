Kittel remporte au sprint à Bergerac la 10ème étape du 104ème Tour de France cycliste

Kinshasa, 11 juillet 2017 (ACP).- Marcel Kittel a remporté dans un sprint massif la 10ème étape du 104ème Tour de France cycliste, sur le parcours Périgueux-Bergerac, long de 178 km, en 4h01min.

Sur la dernière ligne droite, la confrontation entre André Greipel et Marcel Kittel n’a pas eu lieu. Le maître du sprint a dominé avec autorité tous ses rivaux, allant chercher sur la ligne une quatrième victoire qui le place sur les rails de son record personnel sur un Tour (déjà 4 en 2013 et en 2014). Le Journal du Tour constate que Kittel devient d’ores et déjà, l’unique recordman d’étapes remportées par un coureurs allemand, avec 13 victoires… c’est une de plus qu’Erik Zabel.

Le classement général reste dominé par le Britannique Christopher Froome 42h 27min28sec, suivi de Fabio Aru à 18sec, Bardet 51sec, Uran 55sec, Fuglsang 1min37sec, Martin 1min44sec, Yates 2min02sec, Quintana 2min13sec.

Mercredi, la 11ème étape longue de 203,5 km se courra entre Eymet et Pau avec départ à donner à 13h05’. ACP/Mat/May/KJi