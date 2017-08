Kolo Touré nommé sélectionneur adjoint des Eléphants locaux de Côte d’Ivoire

Kinshasa, 11 août 2017 (ACP) – L’ancien international ivoirien Kolo Touré a été nommé sélectionneur adjoint de l’équipe nationale des locaux de football de la Côte d’Ivoire, les Eléphants.

Dans un communiqué, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé que l’ancien international Kolo Touré, actuellement libre, va effectuer un stage en tant que sélectionneur adjoint des Eléphants locaux et Olympiques. « Le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) informe les clubs, le public sportifs et la presse que, dans le cadre de sa formation au métier d’entraîneur, (…) le footballeur professionnel Kolo Touré, ex-international des Eléphants de Côte d’Ivoire, démarre un stage pratique au sein des sélections nationales locale et Olympique de Côte d’Ivoire », indique le communiqué de la FIFqui ajoute : « Titulaire de la Licence UEFA B, il assistera le sélectionneur Kamara Ibrahim en qualité d’adjoint, lors des éliminatoires du CHAN 2018, tout en se préparant à la Licence UEFA A. »

Libre depuis la fin de son contrat avec le Celtic Glasgow, avec qui il pourrait rempiler, défenseur central de 36 ans vient en effet de faire un premier pas vers une carrière d’entraîneur. L’ancien défenseur d’Arsenal prendra donc place sur le banc ivoirien dimanche face au Niger, lors du dernier tour aller des éliminatoires du CHAN (Championnat d’Afrique des nations) 2018. ACP/Mat/Kgd/KJi