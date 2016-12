Kongo Central : le championnat provincial suspendu jusqu’au 4 janvier par la LIFKOCE

Matadi, 27 déc. 2016 (ACP).- Le championnat provincial du Kongo Central a été suspendu et reprendra le 4 janvier prochain, a appris l’ACP lundi de source proche de la Ligue de football du Kongo Central (LIFKOCE).

Seize équipes sont engagées dans ce championnat qui est à sa 12ème journée, à raison de huit clubs par groupe. Il s’agit de : Groupe A : TC Elima (Matadi), FC Tonnerre (Matadi), Espoir du Shell (Kasangulu), AS Bilanga Matebo (Mbanza-Ngungu), FC Albino (Kisantu), FC Gothia (Kimpese), SC Cilu (Lukala) et Arc-en-ciel (Kasangulu) ; Groupe B : FC URSS (Muanda), TP Mazembe (Muanda), FC Renaissance, AS Vuvu et AS Bilima (tous de Boma), FC Nord Sport (Matadi) et FC Heaven (Matadi), DCMP (Kinzau-Mvuete). ACP/Mat/Wet