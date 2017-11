Kongo Central : dix lecteurs fidèles fréquentent la Bibliothèque nationale à Boma

Boma, 08 Nov. 2017 (ACP).- Dix lecteurs fidèles ont acquis l’habitude de fréquenter pour besoin de lecture la Bibliothèque nationale à Boma, a indiqué Mme Angel Abou, chef de bureau de cette structure étatique à Boma, lors d’une visite de travail mercredi dans son bureau situé à l’ancienne résidence du premier gouverneur général de l’Etat indépendant du Congo (EIC).

Mme Angel Abou, qui dispose plus de deux milles ouvrages, notamment sur l’agriculture, la littérature, des ouvrage à caractère social et économique, la littérature congolaise, les droits humains et d’autres ouvrages de la littérature propres aux enfants (orthographe et lecture), a appelé les jeunes de l’école primaire et ceux du secondaire à avoir le goût de la lecture en fréquentant gratuitement et de manière régulière la salle de lecture de la Bibliothèque nationale.

En dehors des dix fidèles lecteurs qui reviennent chaque année à la Bibliothèque nationale de Boma, Mme Abou a cité les étudiants de l’Enseignement supérieur et universitaire de cette ville qui y passent occasionnellement avec des questionnaires non seulement pour la lecture ou des recherches mais puiser la connaissance auprès de l’animatrice de ce bureau.

Mme Angel Abou a fait part de sa détermination de favoriser la culture de la lecture à la jeunesse en ouvrant gratuitement sa salle de lecture le mois d’avril de chaque année, à l’occasion de la journée internationale du livre. ACP/Fng/Bsg/May