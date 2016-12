Kongo Central : un nouveau commandant de la PNC à Matadi

Matadi, 26 Déc. 2016 (ACP).- Le nouveau commandant de la Police nationale congolaise (PNC) de Matadi, le commissaire supérieur principal Joseph Mbaku Lushiku, s’est entretenu le week-end avec le maire de la ville, Jean-Marc Nzeyidio Lukombo, à qui il a présenté ses civilités, a appris l’ACP lundi de la mairie.

Le nouveau commandant remplace le commissaire supérieur provincial du Kongo Central, Nkindu za Nsi, appelé à assumer d’autres fonctions à Kinshasa. Le maire de Matadi et son hôte ont eu un échange des vues essentiellement sur la situation sécuritaire dans la ville, le renforcement de la sécurité et la collaboration entre la police et la population.

Le chef de l’exécutif urbain de Matadi a saisi l’opportunité pour appeler son hôte à œuvrer pour pérenniser la sécurité des personnes et de leurs biens, notamment en cette période des festivités de Noël et nouvel an, avant de lui promettre sa franche collaboration pour la réussite de son mandat dans la ville portuaire.

Le nouveau commandant de la PNC/Matadi vient de Kahemba, dans la province du Kwango, où il assumait les fonctions de commissaire territorial.