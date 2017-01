Kongo Central : Quelques dix mille candidats ont pris part au test d’embauche de la DGR/KC

Matadi, 31 janv. 2017 (ACP).- Quelques dix mille candidats ont pris part dimanche au Kongo Central au test d’embauche de la Direction générale recettes du Kongo Central (DGR/KC), une régie financière provinciale, a appris l’ACP mardi de ce service.

Ce test qui s’est déroulé à travers toutes les entité de la province, a porté sur la culture générale, les mathématiques et le français, et la publication des résultats est attendue dans les dix jours qui suivent, a affirmé la source.

La direction générale des recettes du Kongo Central a été créée en 2016 en remplacement de l’ancienne Régie provinciale d’encadrement des recettes (REPERE).

Les candidats ayant pris part à ce concours avaient au préalable payé un droit de participation s’élevant à 1.000 FC.

Assurances du ministre provincial des ITPR sur la poursuite des chantiers du gouvernement provincial

Par ailleurs, le ministre provincial des Infrastructures et des travaux publics du Kongo Central, Florian Masaki Nzembele, a donné des assurances au sujet de la poursuite des travaux des chantiers du gouvernement provincial, démentant ainsi les rumeurs qui ont circulé sur l’arrêt des travaux de construction du bâtiment administratif du gouvernorat et du stade Lumumba.

Il a donné ces assurances lors d’une visite d’inspection effectuée le week-end dans les sites des travaux entrepris à l’initiative du gouverneur de province, Jacques Mbadu Nsitu, soulignant que l’arrêt des travaux observé en janvier est consécutif au départ en congé annuel du personnel technique chinois, principaux exécutants des travaux.

Ces derniers sont actuellement au stade de finissage, notamment en ce qui concerne la construction du bâtiment administratif et son équipement, et reprendront dès le retour au pays des techniciens chinois, a indiqué le ministre Masaki, avant d’inviter la population de Matadi, principalement les amoureux du ballon rond à l’apaisement et à la patience, car, a-t-il conclu, d’ici peu ils pourront renouer avec les gradins du stade Lumumba. ACP/Mat/May