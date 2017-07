Kongo Central : tenue d’un forum sur la dynamique de coopérative des masses paysannes

Matadi, 25 juillet 2017 (ACP).- Un forum sur la dynamique de regroupement des organisations des masses agricoles en coopérative dans cette province a été ouvert mardi à Kimpese, au Kongo Central, avec l’appui du projet de développement du pôle de croissance (PDPC), a appris l’ACP du ministère provincial de l’Agriculture.

Selon la source, ce forum de trois jours ouvert par le ministre provincial de l’Agriculture , Paul Kabangu Nsalambi, est une occasion pour le Kongo Central d’imprimer sa stratégie de regroupement des organisations des masses paysannes pour une productivité et la transformation tant qualitative que qualitative accrue, qui aura pour impact une valeur ajoutée afin de mieux vendre.

Ces assises concernent six pôles nodaux de production, à savoir Boma, Lukula,Tshela, Inkisi, Mbanza-Ngungu et Kimpese, a notamment indiqué la source, avant de conclure qu’au terme des études de faisabilité, trois usines de transformation seront implantées à Kimpese, Lukula et Tshela.

Le PDPC est mis en œuvre dans le Kongo Central avec l’objectif d’augmenter la productivité et l’emploi dans les chaînes de valeur des filières sélectionnées, notamment les filières huile de palme, manioc et riz, dans les zones géographiques cibles.

Le projet devrait permettre de générer environ 11 000 emplois, d’accroître les revenus de près de 50 000 agriculteurs et d’assurer l’approvisionnement annuel de près de 100 000 tonnes agricoles à l’agro industrie et sur le marché.

Le financement du projet est un don sollicité et obtenu par le gouvernement de la RDC auprès de la Banque mondiale. ACP/Fng/Mat/JGD/Fmb