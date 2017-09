Le Kremlin préoccupé par la montée de tension entre Washington et Pyong yang

Kinshasa, 22 sept. 2017 (ACP).- Le Kremlin s’est dit vendredi fermement préoccupé par l’escalade de tension sur le dossier nord-coréen après les derniers échanges de menaces entre Donald Trump et Kim Jong-Un, ont indiqué les médias internationaux.

« Moscou est sans aucun doute profondément préoccupée par l’escalade de tension sur la péninsule coréenne, liée à l’échange de déclarations assez grossières et pleines de menaces entre les deux présidents », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, appelant une nouvelle fois à la retenue.

« Moscou reste persuadé qu’il n’y a pas d’autre solution qu’une résolution politique et diplomatique du problème nord-coréen », a-t-il poursuivi. « Tout autre dénouement peut avoir des conséquences très indésirables et même catastrophiques », a-t-il dit.

Donald Trump l’avait qualifié à la tribune des Nations unies d’homme-fusée et avait menacé la Corée de Nord de destruction totale. « Brandir l’hystérie militaire dans la crise nucléaire nord-coréenne mène non seulement à l’impasse mais aussi à la catastrophe », avait déclaré jeudi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devant l’Assemblée générale de l’ONU.

« Trump paiera cher pour ses menaces », promet Kim Jong-Un

Donald Trump paiera cher pour ses menaces contre la Corée du Nord, a affirmé vendredi Kim Jong-Un, tandis qu’un de ses ministres évoquait un possible essai de bombe H dans le Pacifique.

Quelques heures après que Washington eut annoncé un renforcement des sanctions contre Pyongyang, le leader nord-coréen a livré une contre-attaque verbale très personnelle contre le président américain qui l’avait qualifié à la tribune des Nations unies d’homme-fusée et qui avait menacé la Corée de Nord de destruction totale.

« Trump m’a insulté, moi et mon pays, sous les yeux du monde entier, et a livré la plus féroce déclaration de guerre de l’histoire », a déclaré le leader nord-coréen, selon une dépêche de l’agence officielle nord-coréenne KCNA. « Je ferai payer cher à l’homme à la tête du commandement suprême aux Etats-Unis son discours », a-t-il ajouté, deux jours après les propos belliqueux du président américain à l’ONU, qu’il a qualifiés d’absurdité grossière sans précédent.

La dépêche de KCNA était accompagnée d’une photo montrant Kim Jong-Un assis derrière un bureau et tenant une feuille de papier. « Je disciplinerai par le feu le gâteux américain mentalement dérangé », a-t-il poursuivi.

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de la diplomatie nord-coréenne Ri Yong-ho a déclaré aux journalistes que Pyongyang pourrait désormais envisager de faire exploser une bombe à hydrogène en dehors de son territoire. « Je pense qu’il pourrait y avoir un essai de bombe H d’un niveau sans précédent, peut-être au-dessus du Pacifique », a-t-il dit.

« C’est à notre leader de décider, donc je ne sais pas bien », a-t-il toutefois ajouté. Les déclarations incendiaires du dirigeant nord-coréen sont intervenues peu après que Donald Trump eut annoncé qu’il avait signé un ordre exécutif visant à interdire aux entreprises d’opérer aux Etats-Unis si elles travaillaient dans le même temps avec la Corée du Nord.

Il s’agit de la dernière mesure en date pour tenter d’obliger la Corée du Nord à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique interdits, qui ont connu une spectaculaire accélération ces derniers mois. Après avoir lancé deux missiles intercontinentaux en juillet, la Corée du Nord a réalisé le 3 septembre un sixième essai nucléaire, affirmant avoir testé une bombe H susceptible d’être montée sur un missile.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté dans la foulée un huitième train des sanctions contre Pyongyang. « Les menaces répétées contre les Etats-Unis, et maintenant toute la communauté internationale vont renforcer notre détermination contre les ambitions nucléaires nord-coréennes », a assuré de son côté le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

Par ailleurs, Donald Trump a donné son feu vert à d’éventuelles sanctions contre des personnes et sociétés qui financent et facilitent les échanges avec la Corée du Nord dans plusieurs domaines. Au-delà de l’unité affichée pour adopter les sanctions à l’ONU, les grandes puissances restent divisées sur la manière de mettre fin à la crise. A la tribune de l’ONU, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a estimé que la négociation était la seule solution et a appelé tous les acteurs, Américains et Nord-Coréens en tête, à se réunir.

Plus direct, son homologue russe Sergueï Lavrov a critiqué les menaces martiales américaines tout comme l’aventurisme de Pyongyang. « L’hystérie militaire mène non seulement à l’impasse mais aussi à la catastrophe », a-t-il prévenu. ACP/Mat/Wet