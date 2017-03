Kwilu : plaidoyer pour l’amélioration de l’enseignement

Kikwit, 24 mars 2017 (ACP).- M. Vincent Ndandula Mulebo, Ministre provincial de l’enseignement primaire et secondaire de Kwilu, a plaidé pour l’amélioration de l’enseignement dans sa juridiction, a appris l’ACP des sources proches de l’EPSP.

Selon ces sources, le Ministre, a fait cette déclaration au cours de sa tournée dans les deux sous-divisions de Kikwit, à l’antenne provinciale de l’EPSP Kwilu qui se trouve à Kikwit ainsi que dans quelques écoles primaires et secondaires visitées de cette ville. Pour le Ministre la province du Kwilu doit reprendre sa place d’antan comme le berceau de l’intelligentsia du pays.

Pour se faire, il a recommandé la suppression des systèmes d’organisations matérielles dans les écoles pendant les épreuves de TENAFEP (test national de fin d’étude du primaire) et à l’examen d’Etat, car a-t-il souligné ce système rend les élèves plus paresseux attendant tout de l’extérieur.

A cela il a ajouté le système de maquis qui devient maintenant le lieu de distraction pour les élèves au lieu d’étude. Il a profité de l’occasion pour appeler les enseignants, et tous les responsables de l’éducation a plus des responsabilités et à la prise de conscience en vue de bannir les antis valeurs dans l’antis valeurs notamment la corruption, les favoritismes etc…, avant de rappeler la suspension de quelques inspecteurs qui ont été attrapés la main de le sac en favorisant la corruption à l’examen d’Etat.

Ces derniers ne participeront plus à l’examen d’Etat pendant plusieurs années. Après la ville de Kikwit le Ministre poursuivra sa tournée dans les sous-divisions de Gungu 1, Gungu 2 et Gungu 3 et Idiofa. ACP/FNG/Kayu/KGD