Kwilu : travaux de la revue semestrielle de la Division provinciale de la santé

Bandundu, 15 Sept. 2017 (ACP).- Le ministre provincial de la santé du Kwilu, Rémy Mayele, a procédé vendredi, dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, à l’ouverture des travaux de la revue semestrielle des activités sanitaires de la Division provinciale de la santé de cette entité, en présence des médecins-chefs des vingt-quatre zones de santé et des cadres sanitaires que compte cette entité.

Il a apprécié, dans son discours d’ouverture, ce moment d’arrêt appelé à évaluer le chemin parcouru et à dégager de nouvelles stratégies pour mieux servir la population, avant d’appeler les participants à l’assiduité en vue de trouver des solutions idoines aux contraintes et d’offrir des soins de qualité aux patients du Kwilu.

La revue semestrielle 2017 de la DPS/Kwilu se tient au moment où l’épidémie de choléra sévit dans cette province avec 407 cas notifiés et 39 décès à la 36ème semaine de l’année 2017, a-t-il relevé, estimant que ces assises de quatre jours apporteront des stratégies efficaces à la lutte en cours.

Auparavant, Jean Pierre Basake et Luc Kishabonge, respectivement médecins chef de la DPS/Kwilu et du sous-bureau de l’OMS pour l’ex-province du Bandundu, ont appelé tour à tour à la correction de failles constatées durant le premier semestre pour un rendement meilleur au second et exhorté les médecins-chefs des zones de santé à rentrer dans la bonne culture de rapports hebdomadaires et mensuels et la tenue régulière des réunions des conseils d’administration en vue d’actualiser régulièrement les données et d’envoyer à la hiérarchie des cartographies de communication actualisées à toutes fins utiles. ACP/Ywm/Fng/Mat/JGD