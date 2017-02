L’abattoir de Masina en quête des partenaires pour soutenir la production de la viande animale

Kinshasa, 21 fév.2017 (ACP).- L’Association Le directeur général de l’abattoir public de Masina, Flavien Nkui Misuru, a appelé les investisseurs tant nationaux qu’étrangers à investir dans la production de la viande des bovins et des ovins, en vue de mettre à la disposition de la population kinoise des produits sains pour la consommation.

Au cours d’un entretien mardi avec une journaliste de l’ACP, M. Nkui a fait savoir que la recherche des capitaux consiste à faire de cet abattoir public un marché visible fréquentable, soutenu et envié capable de fournir à la population kinoise une viande saine susceptible des vitamines animales pour la santé humaine.

Il s’agit, a-t-il ajouté, de moderniser l’abattoir selon la vision du Chef de l’Etat consistant à faire de la RDC un pool économique régional capable de booster la croissance économique et donner d’emplois à la jeunesse. Pour en arriver, a-t-il soutenu, l’abattoir a besoin des fermes pour l’élevage des espèces bovines et ovines afin de soutenir la production de la viande.

Pour le conseiller du directeur général, Patrick Mbiki, en appelle au pouvoir public à doter l’abattoir public de Masina des pouvoir de contrôle vétérinaire des abattoirs clandestins, en vue d’assurer la sécurité alimentaire de la population.

Tout en reconnaissant l’existence des vétérinaires dans les communes, M.Mbiki a laissé entendre qu’il recherche la collaboration entre l’abattoir et les services vétérinaires communaux pour une action concertée visant à décourager les abattages clandestins et prévenir les dangers de consommation de la viande impropre en citant en exemple les « Nganda taba ».

Il s’agit aussi de contrôler les postes d’entrer des bêtes dans la ville de Kinshasa afin de certifier les bêtes propres à l’abattage, notamment les ports, les routes et les avions.

Créé vers les années 50 et inauguré en 1964, l’abattoir public de Masina fonctionne avec 70 agents et cadres confondus. C’est un patrimoine de l’Etat congolais placé sous la tutelle urbaine à travers son ministère de l’Agriculture et du Développement rural. ACP/Fng/May