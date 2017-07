Le laboratoire lèpre et tuberculose à Boma doté d’une machine Génexpert

Boma, 19 juillet 2017 (ACP).- Le laboratoire de la lèpre et tuberculose à Boma a été doté d’une nouvelle machine Génexpert servant à dépister rapidement le malade de tuberculose et sa mise en traitement urgente, a annoncé mercredi à l’ACP Jean Bosco Mayunda, biologiste médical et chef de service Laboratoire à la coordination provinciale lèpre et tuberculose au Kongo Central.

Cette machine, incorporée à un ordinateur, détecte la tuberculose et la tuberculose multi résistante en moins de deux heures et permet la prise en charge immédiate du malade avec exactitude, a-t-il indiqué. L’utilisation de cette nouvelle technologie figurant dans une technique de la biologie moléculaire exige la formation de ses utilisateurs, a-t-il souligné.

La direction provinciale du programme lèpre et tuberculose installée à Boma est en instance d’être déplacé pour Matadi, chef-lieu de la province du Kongo Central. ACP/FNG/Kayu/BSG/May