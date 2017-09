L’accès de la population à l’habitat à moindre coût d’ici l’an 2050 au centre de la 2ème édition du salon « EXPO BETON »

Kinshasa 04 Septembre 2017 (ACP).- La problématique de l’accès de la population congolaise à l’habitat à moindre coût d’ici à l’horizon 2050 sera au centre de la deuxième édition du salon de construction que l’ASBL «EXPO BETON » organise du 07 au 10 septembre à Kinshasa autour du thème « Planification et aménagement des zones industrielles et résidentielles des agglomérations urbaines congolaises : défis, enjeux et perspectives ».

Le président de cette ASBL, Jean Bamanisa Saidi qui l’a annoncé lundi au cours d’une conférence de presse, a indiqué que ce salon vise, entre autres objectifs, de susciter l’accélération du processus d’adoption d’une loi sur l’aménagement du territoire, faire adopter une politique de l’habitat en RDC et faire progresser le processus de mise en place d’un fonds et d’une banque de l’habitat.

D’autres objectifs du salon portent notamment sur la promotion des coopératives et mutuelles de l’habitat et la facilitation de l’organisation de certaines corporations dont celles des architectes et des ingénieurs en ordres, a-t-il ajouté. Jean Bamanisa a aussi expliqué que le salon permettra de mettre en évidence la nécessité de la création d’un cadre de concertation non institutionnel entre les partenaires au développement sur la politique à mener face à la planification spatiale et l’utilisation des ressources de la RDC.

Parmi les résultats attendus de ce salon, le président de « EXPO BETON » a relevé l’élaboration d’un programme pour doter toutes les grandes villes d’un plan d’aménagement urbain, la définition d’un programme du gouvernement pour la rénovation des agglomérations urbaines, la reconnaissance des défis à relever pour la réalisation des trames assainies dans les agglomérations occupées anarchiquement, la définition des stratégies prioritaires pour doter la RDC d’une politique d’aménagement du territoire, d’une banque de l’habitat, etc.

Outre les décideurs politiques et les cadres de l’administration publique, les scientifiques, les membres des corporations (architectes, ingénieurs civils, urbanistes, médecins), les bailleurs des fonds, les promoteurs immobiliers, les propriétaires fonciers, les courtiers immobiliers, les PME et la ligue des locataires sont attendus à ce salon. La première édition du salon « EXPO BETON » avait eu lieu à Kinshasa au mois de septembre 2016.

