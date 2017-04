L’Accord du 31 décembre 2016 sera intégralement appliqué, rassure She Okitundu

Kinshasa, 04 Avril 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu, a rassuré lundi, dans la salle polyvalente de son ministère, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC que l’Accord du 31 décembre 2016 sera intégralement appliqué de bonne foi par les différentes parties prenantes et que le gouvernement n’emploie aucune manœuvre pour retarder l’application des toutes les dispositions de cet accord.

Le Chef de la diplomatie congolaise a saisi cette occasion pour éclairer ses hôtes sur la situation politique actuelle en RDC dominée par le non signature de l’arrangement particulier de l’Accord du 31 décembre 2016 sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), sur la situation de sécurité en RDC et sur la question de droit de l’homme.

Le renouvellement du mandat de la MONUSCO et le maintien d’un cadre permanent de dialogue avec son ministère étaient également au centre de son exposé devant le corps diplomatique.

Non signature de l’arrangement particulier

Pour ce qui est de la non signature de l’arrangement particulier, She Okitundu a fait savoir que celle-ci est bloquée par les modalités de désignation du candidat Premier ministre qui nécessite la présentation d’une liste de trois personnes à soumettre à la discrétion du Chef de l’État pour sa nomination (une option que refuse l’aile radicale du Rassemblement de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi).

Il a aussi précisé que le deuxième élément de blocage relève du mode de désignation par consensus du président du Conseil national de suivi de l’accord après la brusque disparition de Mr Etienne Tshisekedi pour lequel la Majorité réclame un consensus autour de la personne tel que l’a été Etienne Tshisekedi lorsqu’il fut proposé (une option que rejette également l’aile radicale du Rassemblent).

Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que la restructuration de la plate-forme Rassemblement à la suite du décès de M. Etienne Tshisekedi est l’événement qui est à la base du blocage actuel, indiquant qu’elle a créé une division au sein du Rassemblement.

Des options, a-t-il dit, sont levées différemment par les partis et aucun compromis sur la position du Rassemblement n’est jusqu’à présent trouvé au sein de cette composante afin de la confronter aux points des vues de la Majorité présidentielle, de l’Opposition signataire de l’Accord du 18 octobre dernier et du Front pour le respect de la Constitution.

Devant cette impasse, le Présidente de la République, en sa qualité de Garant de la nation et de la bonne marche des institutions, a initié des discussions lundi et mardi avec les différentes parties prenantes et annoncera lors de son discours prévu au Congrès, les options qu’il lèvera pour débloquer la situation politique actuelle, a fait savoir Leonard She Okitundu.

Situation sécuritaire

Au chapitre de la situation sécuritaire en RDC, le vice-Premier ministre a noté qu’elle n’est pas plus inquiétante que partout ailleurs où des évènements hautement plus dramatiques adviennent également de temps en temps.

La RDC attend, selon Leonard She Okitundu, la solidarité des Etats et des Organisations internationales pour décourager la montée de toutes ces formes de terrorisme et éradiquer leurs conséquences néfastes, notamment la crise humanitaire.

Il a fait savoir que la RDC connait ça et là des poches d’insécurité animées particulièrement par des groupes illuminés qui terrorisent la population et s’attaquent aux symboles de l’Etat en commettant les pires horreurs comme le meurtre des humanitaires disparus il y a quelques jours au Kasaï et retrouvés sans vie, l’extermination en série des éléments de la Police nationale par la milice Kamwena Nsapu.

Il a indiqué que le professionnalisme des Forces de sécurité de la RDC permet, à chaque fois, de venir à bout des toutes ces tentatives de rebellions. Pour ce qui est des droits de l’homme, Leonard She Okitundu a rassuré que la RDC collabore avec la Communauté internationale dans la promotion des droits de l’homme et attend des Organismes ad hoc l’accompagnement de cet effort du gouvernement tout en déplorant quelques actes de certains diplomates qui cèdent, contrairement aux exigences de la Convention de Vienne, à des tapages médiatiques lorsqu’ils veulent communiquer la position de leurs entités. Il a exhorté les diplomates à user des mécanismes diplomatiques de respect mutuel pour faire passer le message.

Satisfecit de la RDC pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO

Le gouvernement de la RDC est satisfait par la prise en considération des suggestions qu’il a émises à l’issue de l’évaluation du mandat de la MONUSCO, notamment le renforcement de l’efficacité opérationnelle et le redimensionnement qualitatif des forces pour mieux faire face aux menaces asymétriques actuelles des groupes armés, a déclaré le Chef de la diplomatie congolaise.

Selon lui, la baisse du plafonnement des troupes, le premier acte par le Conseil de sécurité depuis l’arrivée de la MONUSCO est un grand pas dans la bonne direction qui devra, suite au dialogue stratégique recommandé par la résolution, mener à un retrait ordonné et définitif des casques bleus du pays.

Maintien d’un cadre permanent de dialogue avec le ministère

Pour Leonard She Okitundu, le gouvernement de la RDC s’assigne un devoir de maintenir un climat de dialogue permanent avec les partenaires internationaux et que son ministère est engagé à traduire en acte cette recommandation.

Selon lui, le gouvernement de la RDC, à travers son ministère, a toujours recherché des échanges avec les partenaires bi et multilatéraux afin de consolider davantage les liens indispensables à l’existence de la RDC en tant qu’Etat-Nation. ACP/Fng/JGD