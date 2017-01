L’accroissement de l’autonomie financière parmi les priorités de la Croix-Rouge en 2017

Kinshasa, 16 Janv. 2017 (ACP).- Le président national de la Croix-Rouge/RDC, Grégoire Mateso, a retenu l’accroissement de l’autonomie financière de cette structure parmi ses priorités de l’année 2017.

M. Mateso l’a fait savoir vendredi, au cours de la cérémonie d’échange des vœux entre les membres du comité national et provincial de la Croix-Rouge de la ville de Kinshasa qui s’est déroulé au siège de l’Institut supérieure des sciences de santé de la Croix-Rouge (ISSS/CR), dans la commune de Kinshasa.

Pour atteindre cet objectif, le président national a précisé qu’il faudra se baser sur les activités de mobilisation des ressources et la création des nouvelles unités de production, mettant en place une base des données en vue d’une meilleure gestion des volontaires ainsi que l’organisation des élections dans les nouvelles provinces issues du démembrement.

En ce qui concerne la gestion des catastrophes, la Croix-Rouge au niveau national répondra aux catastrophes et urgences de tout genre, a dit M. Mateso. Le renforcement du projet de sécurité routière sur l’axe Kasangulu-Matadi s’étendra sur l’axe Kinshasa-Kenge fera également partie des priorités.

Dans le domaine de la santé, la Croix-Rouge de la RDC contribuera à l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement de base grâce au renforcement des ouvrages d’eau et d’assainissement, ainsi qu’au renforcement de la promotion de l’hygiène pour lutter contre les maladies d’origine hydrique.

Elle mobilisera aussi la communauté de Kinshasa et du Kwango dans la lutte contre le VIH/SIDA. La communication, le genre et la protection de l’environnement constitueront les thèmes transversaux de l’année 2017 pour la Croix-Rouge, a poursuivi, M. Mateso.

Le renforcement du partenariat avec des nouveaux partenaires de la Croix-Rouge/RDC et les partenaires traditionnels à l’instar de celles de la Belgique, de la Suède, du Canada de l’Espagne, de la Frabxe et du CICR fait également partie des axes prioritaires pour le bien-être de la population congolaise. Pour y parvenir, M. Mateso a recommandé la discipline, l’intégrité et la confiance de la part des autorités de la Croix-Rouge à tous les niveaux.

Le bilan de l’exercice 2016 jugé positif

Auparavant M. Grégoire Mateso avait dressé le bilan de comité national qu’il a qualifié de positif au cours de l’année 2016. Selon lui, la Croix-Rouge/RDC a mené plusieurs activités pour lesquelles, elle a enregistré des résultats positifs qu’ils lui ont valu le trophée «KIN AWARDS», présenté aux membres à l’occasion de cette cérémonie d’échange des vœux.

Ainsi il a épinglé la récupération des documents de l’ensemble du patrimoine de la Croix-Rouge/RDC légué par son celle de la Belgique. Il s’agit notamment de l’Hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe de Kinshasa, de la parcelle de Kintambo, de l’hôpital Mosango CR dans la province du Kwilu, l’hôpital de Pawa, dans la province de la Tshopo, etc..

Les ateliers de réflexion visant le renforcement des capacités des membres, les actions de riposte aux divers catastrophe survenus en RDC, dont les inondations dans la ville de Kinshasa et actuellement à Boma dans la province Kongo Central, les campagnes de vaccination contre la fièvre jaune et la rougeole, des actions d’assainissement et de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le choléra et le paludisme font aussi partie des actions menées en 2016. ACP/Kayu/JGD