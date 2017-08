L’ACTG veut garantir la qualité des travaux

Kinshasa, 07 Août 2017 (ACP).- L’atelier sur l’immersion de la culture d’excellence qui s’est achevé le week-end à Kinshasa, organisé à l’intension des chefs d’antennes de l’Agence congolaise des grands travaux (ACGT), a mis un accent particulier sur la prévention de la gestion et la maitrise des risques, a indiqué lundi à un journaliste de l’ACP, une source proche de cette entreprise. Selon cette source, ces deux concepts constituent le levier essentiel pour garantir la qualité des travaux d’ingénierie de cette agence.

Tout au long de ces travaux, les participants ont été responsabilisés dans la surveillance des grands travaux c’est-à-dire dans la conception des infrastructures et le management de projet. Les participants ont été également sensibilisés sur le module de contact, non seulement avec les clients mais, aussi avec les autorités. Dans ce module la communication a été abondamment évoquée. Le directeur général de l’ACGT, Charles Médard Ilunga, a indiqué que l’atelier sur l’immersion a permis que les chefs d’antenne et chefs de missions puissent revivre les procédures dans lesquelles l’ACGT s’est employé à produire.

M. Ilunga a par ailleurs souligné que cette rencontre a permis d’assoir une parfaite collaboration d’une part, et d’autre part la gestion des ressources qui doit être bien organisée selon les textes en vigueurs, citant en exemple de la loi sur la passation des marchés publics qui a fait l’objet d’évaluation assidue afin de permettre aux participants de s’imprégner des principes de l’équité , de l’égalité et de transparence.

ACP/FNG/Kayu/KGD/CFM