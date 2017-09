L’adjudant Ndombe Iwanga récuse les juges de la chambre II

Kinshasa, 29 sept 2017 (ACP)-L’ adjudant Ndombe Iwanga a récusé, vendredi, les juges de la deuxième chambre du tribunal de garnison de la Gombe qui étaient en train d’instruire son dossier, au cours d’une audience de cette juridiction tenue en chambre foraine à la prison de Ndolo

Dans sa requête, le conseil du prévenu Ndombe fonde son argumentaire sur base de l’ article 49 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ ordre judiciaire en relevant l’ irrégularité de la saisine du tribunal de Céans, l’abus du pouvoir des juges, la violation manifeste de la loi, la non comparution des témoins et le manque de considération envers la défense du prévenu.

Le ministère public a soutenu que l’article 49 de la loi précité donne les conditions de recevabilité de la récusation, à savoir : l’existence d’une inimitié entre le juge et une partie au procès ou d’un lien de dépendance entre le juge et une des parties au procès.

Il a demandé au tribunal de recevoir cette requête puis qu’il y a crise de confiance entre les juges et le conseil du prévenu. Le tribunal a pris l’exception en délibérée et dira droit dans le délai légal. ACP/Fng/Ywm/Mat/May