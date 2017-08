L’administrateur de territoire de Miabi pour une collaboration entre forces de l’ordre et population

Miabi, 30 Août 2017 (ACP).- L’administrateur de territoire de Miabi, au Kasaï Oriental, Léonard Kabeya Minyele, a invité mardi les responsables des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC), à une parfaite collaboration avec la population civile pour parvenir à démanteler les malfrats et mettre fin aux tracasseries et autres formes de traitements inhumains.

Cet appel de l’administrateur de territoire fait suite aux plaintes de plus en plus nombreuses enregistrées parmi la population de ce territoire situé à plus de 45 km à l’ouest de la ville de Mbuji-Mayi, victime au début de l’année des attaques des terroristes présumés de la bande à Kamuina Nsapu.

Léonard Kabeya Minyele a mis en exergue l’observance stricte du règlement de travail des éléments des troupes, dont la mission régalienne consiste à protéger les personnes et leurs biens et à protéger l’intégrité du territoire national. La police étant celle de proximité, il a insisté sur le fait que sans le mariage avec la population, il sera difficile de dénicher les malfaiteurs qui vivent pourtant dans la masse.

L’érection des barrières clandestines a été également dénoncée par l’administrateur de territoire qui fustige également le clientélisme et le chantage dont font montre certains responsables qui affirment ne recevoir de l’ordre que de leur hiérarchie. ACP/Fng/Kayu/JGD/FMB/CFM/Kji