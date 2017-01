L’Administrateur de Territoire de Tshilenge pour une paix effective dans son entité

Tshilenge, 1er Janvier 2017 (ACP).- Les chefs des quartiers de la cité de Tshilenge, les chefs des groupements de la chefferie de Bakwa Kalonji, ont été exhortés vendredi lors d’une réunion tenue par l’Administrateur de Territoire de Tshilenge Alpbert Olamba, à contribuer positivement à la paix sociale en cette période des festivités de fin d’année. L’administrateur de territoire a invité ses collaborateurs à plus de vigilance et à dénoncer les malfaiteurs dans leurs lieux de retranchement. Pour l’AT, seule la collaboration avec la population ne peut aboutir à des résultats attendus et souhaités. A CP/Kayu/Kgd