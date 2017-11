L’affaire ministère public contre le Major Yakala renvoyée à la quinzaine

Kinshasa, 03 oct.2017 (ACP).- La cour militaire de la Gombe qui siégeait en matière pénale au second degré, a renvoyé à la quinzaine, l’affaire ministère public contre le major Yakala, défenseur militaire de son état, et le pasteur Bisimwa accusés d’arrestation et détention arbitraires.

A l’appel de la cause, la cour a constaté la non-comparution du prévenu Bisimwa du fait qu’il n’a pas été atteint par l’exploit.

L’organe de la loi a demandé au greffier de tout mettre en œuvre pour atteindre le prévenu étant donné que sa comparution est de mise. ACP/Mat/Kgd