L’AFMED se mobilise pour les 60 ans de la faculté de médecine de l’UNIKIN

Kinshasa, 20 Fév. 2017 (ACP).- Les anciens étudiants de la faculté de médecine (AFMED) de l’Université de Kinshasa (UNIKIN) se mobilisent pour participer aux manifestations festives devant marquer les 60 ans d’existence de la faculté de médecine de cet Alma Mater prévues en novembre 2017 pendant la période du Congres international de l’AFMED, a appris lundi l’ACP du bureau de l’AFMED.

Pour ce faire, le doyen de la faculté de médecine, le Pr Jean Marie Kayembe, a fait part de la mise en place d’une commission à la faculté pour l’organisation des cérémonies commémoratives des 60 ans de la faculté.

La faculté attende de participants pour cette cérémonie, une participation physique, financière et matérielle massive des anciens, résidant en RDC et à l’étranger est attendue pour cette cérémonie e plus de témoignages des anciens sur leurs passages à la faculté et sur certains anciens doyens.

Par ailleurs Dr Daniel Tonduangu sera chargé de diriger cette commission AFMED. L’assemblée propose plusieurs idées originales qui seront soumises à l’appréciation des commissions d’organisation. Il s’agit notamment de la création d’un rond-point et d’une stèle entre la faculté et les Cliniques Universitaires de Kinshasa (CUK). ACP/FNG/Kayu/JGD