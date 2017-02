L’Algérie déterminée à promouvoir sa coopération avec la RDC

Kinshasa, 28 Fév. 2017 (ACP).- L’ambassadeur d’Algérie en RDC, Mahieddine Djeffal, a souligné mardi à Kinshasa, la volonté de son pays de promouvoir la coopération dans tous les domaines avec la RDC au cours d’un entretien avec la presse, indiquant que les deux pays possèdent des potentialités économiques complémentaires.

Le diplomate algérien, qui faisait le point sur l’état des relations algéro-congolaises en 2016, a laissé entendre que l’Algérie qui dispose d’une expertise indéniable dans l’énergie, peut aider convenablement la RDC à explorer et exploiter de manière rationnelle son secteur des hydrocarbures.

M.Djeffal a dit que l’Algérie et la RDC sont les deux plus grands pays dont l’un au Nord et l’autre au cœur de l’Afrique, et de ce fait, ils sont appelés à manifester leur ferme volonté de donner un coup d’accélération à leurs relations d’amitié et de coopération, basées, selon lui, sur le respect mutuel, ajoutant que le gouvernement algérien octroie, chaque année, à la RDC une quarantaine de bourses dans le secteur de l’enseignement supérieur et universitaire ainsi que dans la formation professionnelle. ACP/FNG/Kgd