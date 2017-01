L’Algérie sombre à Franceville face à la Tunisie (1-2) à la CAN 2017

Kinshasa, 19 janv. 2017 (ACP) – L’Algérie est tombée de nouveau de haut devant la Tunisie par 1-2, jeudi à Franceville, lors du derby maghrébin comptant pour la 2ème journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (CAN)-Gabon 2017.

Les Fennecs qui ne sont plus maîtres de leur destin, risquent de prendre la porte de sortie. Ils sont au bord de l’élimination et joueront leur qualification le lundi 23 janvier face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Face à une défense adverse trop laxiste, les Verts prenaient pourtant l’ascendant d’entrée et mettaient rapidement Mathlouthi à contribution.

Sur une touche rapidement jouée, le centre de Msakni était détourné dans ses propres filets par le malheureux capitaine algérien, Aïssa Mandi (0-1, 50ème). Loin de sonner la révolte, les Fennecs s’enfonçaient un peu plus sur une erreur d’un autre défenseur, Faouzi Ghoulam, auteur d’une remise en retrait mal ajustée. Le latéral gauche était contraint d’accrocher Khazri dans la surface. Sliti se chargeait de transformer le penalty en prenant Asselah, qui suppléait M’Bolhi, forfait, à contre-pied (0-2, 65ème).

Au cours d’un long temps additionnel après la sortie sur blessure de Mathlouthi, Hanni redonnait bien espoir en reprenant victorieusement une remise en retrait de Guedioura (1-2, 90ème). ACP/Kayu/Kgd