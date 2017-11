L’Algérien Abid Charef pour diriger Mazembe-Supersport de la Coupe de la Confédération dimanche à Lubumbashi

Kinshasa, 16 nov. 2017 (ACP).- L’arbitre algérien Mehdi Abid Charef dirigera la finale aller de la 14ème Coupe de la Confédération entre le TP Mazembe et l’équipe sud-africaine de Supersport United FC, dimanche à 15h30’ au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi.

Il aura comme collaborateurs son compatriote Abdelhak Etchiali (assistant I) et le Guinéen Aboubacar Doumbouya (assistant II).

Futuka pour parfaire la préparation

Le TP Mazembe s’est de nouveau retranché au Centre de formation de Futuka, à 27 km de Lubumbashi sur la route de Kasenga, pour parfaire sa préparation de la finale aller de la 14ème Coupe de la Confédération contre la formation sud-africaine de Supersport United FC, prévue dimanche au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi.

Tous les joueurs qualifiés à cette compétition, à l’exception du stopper Salif Coulibaly blessé, s’y trouvent jusqu’au dimanche. Rentrés depuis le 12 novembre au soir à Lubumbashi en provenance de Kinshasa où ils avaient été appelés pour le match RDC-Guinée de la 6ème et dernière journée des éliminatoires Russie 2018, le gardien Matampi Vumi Ley, Djos Isama Mpeko et Kévin Mondeko y sont avec Adama Traoré et le gardien ivoirien Sylvain Gbohouo.

Il est à rappeler qu’en 8èmes de finale, en phases de poules, le TP Mazembe et Supersport United FC n’avaient connu ni vainqueur ni vaincu : 2-2, le dimanche 4 juin 2017 à Lubumbashi, et 0-0, le mardi 20 juin à Pretoria.

La finale retour est prévue le samedi 25 novembre 2017 à 20h15’ au stade Lucas ‘Masterpieces’ Moripe, à Pretoria, avec comme arbitre central le Sénégalais Malang Diedhiou soutenu le long des lignes de touche par ses compatriotes Djibril Camara (assistant I) et El Hadji Malick Samba (assistant II). ACP/Fng/Yhm/May