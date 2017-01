L’Algérien Mahrez sacré joueur africain de CAF Awards 2016

Kinshasa, 06 janv. 2017 (ACP).- L’Algérien Riyad Mahrez a été sacré joueur africain de CAF Awards 2016, lors de la cérémonie de gala organisée jeudi à Abuja, au Nigeria, par la Confédération africaine de football (CAF).

L’Algérien devance, de 48 voix, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat 2015. Déjà élu footballeur africain de l’année par la BBC, l’ailier de Leicester, Premier League anglaise, a remporté également jeudi le titre de joueur africain de l’année. Premier Algérien à soulever le trophée depuis sa création en 1992, l’ancien Havrais précède au tableau le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Allemagne), le tenant du titre, avec 361 voix contre 313 à ce dernier. Avec 186 voix, Sadio Mané (Sénégal/Liverpool) termine en 3ème position.

Le titre devrait, cette fois, faire moins polémique que lors de la précédente édition. Cette année, la hiérarchie africaine aura d’ailleurs été limpide puisque Mahrez, 7ème, avait déjà devancé Aubameyang, 11ème, au Ballon d’Or. Le titre de champion d’Angleterre décroché avec les Foxes et celui de joueur de la saison en Premier League, grâce à ses 17 buts et 11 passes décisives auront pesé dans la balance, davantage que les 32 buts inscrits par Aubameyang, sur l’année civile.

Denis Onyango joueur de l’année basé en Afrique

Si le sacre de Mahrez était attendu, le titre de joueur de l’année basé en Afrique a en revanche réservé une petite surprise dans la mesure où il est revenu au gardien ougandais, Denis Onyango, champion d’Afrique avec Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud et qualifié pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations-Gabon 2017. Avec 252 voix, le portier devance son coéquipier en Afrique du Sud, le Zimbabwéen Khama Billiat (228) et le maestro zambien du TP Mazembe, Rainford Kalaba (206). Onyango succède au Tanzanien Mbwana Aly Samatta.

La petite innovation cette année est l’invitation à voter de 4 collèges électoraux : les membres de la Commission des médias de la CAF, les membres du Comité technique et de développement de la CAF, un groupe de 20 experts (journalistes, consultants TV) et les associations membres de la CAF via les sélectionneurs de l’équipe nationale A ou le directeur technique national.

Ci-après les noms des récipiendaires : Meilleur joueur africain : 1. Denis Onyango (Ouganda/Mamelodi Sundowns) 252 point, 2. Khama Billiat (Zimbabwe/Mamelodi Sundowns) 228 points, 3. Rainford Kalaba (Zambie/TP Mazembe) 206 points.

Toutes les récompenses sont les suivantes :

– Joueur africain de l’année : Riyad Mahrez (Algérie/Leicester City)

– Joueur africain basé en Afrique : Denis Onyango (Mamelodi Sundowns/Ouganda)

– Entraîneur de l’année : Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns)

– Equipe nationale de l’année : Ouganda

– Equipe nationale de l’année (femmes) : Nigeria

– Club de l’année : Mamelodi Sundowns

– Espoir de l’année : Alex Iwobi (Arsenal/Nigeria)

– Talent le plus prometteur : Kelechi Iheanacho (Manchester City/Nigeria)

– Joueuse de l’année : Asisat Oshoala (Arsenal Ladies/Nigeria)

– Arbitre de l’année : Bakary Papa Gassama (Gambie)

– Leader de l’année : Manuel Lopes Nascimento, président de la Fédération de Guinée-Bissau

– Légendes africaines : Laurent Pokou (Côte d’Ivoire) et Emilienne Mbango (Cameroun)

– Onze africain de l’année : Denis Onyango (Ouganda/Mamelodi Sundowns) – Serge Aurier (Côte d’Ivoire/Paris Saint-Germain), Aymen Abdennour (Tunisie/Valence), Eric Bailly (Côte d’Ivoire/Manchester United), Joyce Lomalisa (RD Congo/AS V. Club) – Khama B. (Zimbabwe/Mamelodi Sundowns), Rainford Kalaba (Zambie/TP Mazembe), Keegan Dolly (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns) – Riyad Mahrez (Algérie/Leicester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Borussia Dortmund), Sadio Mané (Sénégal/Liverpool).

Remplaçants : Aymen Mathlouthi (Tunisie/Etoile Sportive du Sahel), Kalidou Koulibaly (Sénégal/Napoli), Salif Coulibaly (Mali/TP Mazembe), Islam Slimani (Algérie/Leicester City), Mohamed Salah (Egypte/AS Roma), Kelechi Iheanacho (Nigeria/Manchester City), Alex Iwobi (Nigeria/Arsenal). ACP/Mat/Kgd