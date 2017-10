L’ambassadeur des Etats Unis aux Nations unies attendue mercredi à Kinshasa

Kinshasa, 23 Oct. 2017 (ACP).- L’ambassadeur des Etats Unis auprès des Nations unies, Mme Nikki Haley, est attendue mercredi à Kinshasa pour une mission officielle, a appris l’ACP lundi de source diplomatique.

Le programme de la visite de la diplomate onusienne en RDC n’a pas été révélé mais l’on sait seulement que Mme Nikki a entamé en début de semaine une tournée africaine qui la portera le 25 octobre prochain à Kinshasa/RDC, dernière étape de sa tournée africaine.

La visite de Mme Nikki Haley en RDC évoquée aux Affaires étrangères

Par ailleurs, le vice Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu, et Mme Jennefer Hskelle, chargée d’affaires de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique en RDC, ont évoqué les questions liées à la visite au courant de la semaine en RDC de Mme Nikki Haley, ambassadrice des Etats Unis auprès des Nations Unies.

La diplomate américaine a indiqué, à l’issue des échanges, les questions liées aux préparatifs de cette visite notamment la logistique et les sujets primaires des entretiens de Mme Haley et les autorités de la RDC ont été au centre de sa rencontre avec le vice-Premier ministre She Okitundu. ACP/YWM/Kayu/JGD