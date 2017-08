L’Ambassadeur des Etats-Unis en RDC salue la volonté de la CENI d’organiser les élections

Kinshasa, 18 Aout 2017 (ACP).- l’Ambassadeur des Etats-Unis en République Démocratique du Congo, Dennis Hankins a salué jeudi à Kinshasa la volonté de la commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), d’organiser les élections malgré les difficultés financières, indique une dépêche de la CENI parvenue vendredi à l’ACP.

« Nous savons maintenant que malgré l’accord qui a été signé, plusieurs contraintes freinent le travail de la CENI. Il y a des questions qui sont hors des compétences de la CENI par exemple le législateur qui doit faire passer certaines lois sans lesquelles on ne peut pas avancer ou encore le Gouvernement qui devrait mettre à la disposition de la CENI certains fonds », a souligné le diplomate américain, ajoutant que ces questions pratiques ont fait l’objet de l’entretien entre lui et le président de la CENI.



Dennis Hankins qui a débattu avec le Président de la CENI Corneille Nangaa Yobeluo sur le cheminement du processus électoral en République Démocratique du Congo, s’est dit heureux de constater que cette institution d’appui à la démocratie a atteint plus de 4 millions d’électeurs à Kinshasa et entend commencer l’enrôlement aux Kasaï.



Les Etats Unis d’Amérique font partie du Comité de partenariat au processus électoral en République Démocratique du Congo, et à ce titre, la visite de M. Dennis Hankins s’est inscrite dans le cadre des rencontres formelles et régulières devant permettre à la CENI et ses partenaires d’échanger sur les avancées du processus électoral, note la dépêche.

Pour l’Ambassadeur Américain : « Cette rencontre était un échange pour savoir où la CENI est actuellement avec le calendrier électoral. Nous savons à présent que la CENI souhaite que se tienne cette réunion tripartite avec les partenaires nationaux dont le Gouvernement et le CNSA afin d’examiner avec eux les étapes pratiques après la fin des enrôlements. Et avec les partenaires internationaux, la CENI travaille également pour valider ensemble la publication d’un calendrier d’ici septembre 2017. Un calendrier qui reste très important pour la communauté internationale ». Kayu LA CENI 18082017 ACP