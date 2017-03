L’ambassadeur du Maroc en Norvège salue le retour du Royaume au sein de l’UA

Kinshasa, 30 Mars 2017 (ACP/FAAPA).- L’ambassade du Maroc à Oslo, Lamia Radi, a organisé, mercredi une cérémonie à l’occasion du retour du Royaume à l’Union africaine (UA), lors du Sommet d’Addis-Abeba, en Ethiopie fin janvier dernier, rapporte la FAAPA citant jeudi l’agence marocaine de presse (MAP).

Initié en collaboration avec l’Institut culturel africain et l’association marocaine pour la diversité culturelle et la solidarité «Mosaic», l’évènement a été l’occasion de souligner l’importance à tous les niveaux de la décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle africaine.

Dans ce contexte, l’ambassadeur du Royaume en Norvège, Lamia Radi, a relevé que le Maroc ne cesse de développer des relations bilatérales très importantes et intensifiées avec la plupart des Etats et peuples du continent.

Elle a également rappelé que Rabat a toujours accordé un intérêt tout particulier au développement de partenariats multidimensionnels gagnant-gagnant avec les pays africains, dans l’esprit de la coopération Sud-Sud.

L’ambassadeur a, cependant, estimé que les projets interafricains nécessitent un climat de paix et de sécurité, appelant à cet égard à resserrer les rangs en vue de lutter contre les organisations terroristes et combattre le trafic humain, d’armes et de drogues. ACP/FNG/Kayu/JGD