L’ambassadeur du royaume du Maroc en Côte d’Ivoire pour une visite au groupe Atlantic business international

Kinshasa, 20 Avril 2017 (FAAPA/ACP).- L’ambassadeur du royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, accompagné de son conseiller, M. Ayoub Dachchour a rendu, mercredi, à Abidjan, une visite de courtoisie au groupe Atlantic business international (ABI), la holding financière détenue par le groupe banque centrale populaire (GBCP) du Maroc, indique un communiqué transmis à l’agence ivoirienne de presse (AIP).

M. Kettani a été reçu au siège du groupe par le directeur général d’ABI, M. Habib Koné et le directeur général adjoint, M. Mohamed Affane avec qui il a échangé sur les projets de la représentation diplomatique en Côte d’Ivoire, trouver et entretenir des points de convergence en vue de dégager et pérenniser des actions communes dans la dynamique de la vision de la politique sous régionale du roi Mohammed VI.

Le diplomate marocain a adressé un satisfecit à la direction générale suite à la projection des activités du GBCP dont la performance est caractérisée par la poursuite de sa croissance à l’international notamment, à travers la holding Atlantic Business International, groupe leader régional confirmé du fait de l’attractivité de la marque «Banque Atlantique».

Habib Koné a réaffirmé, pour sa part, l’ambition affichée d’ABI d’accroître sa dimension de groupe résilient qui accompagne les grands projets d’investissements et les entreprises de toutes tailles et tout secteur. ACP/FNG/Kayu/FMB