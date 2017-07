Lambert Matuku déterminé à mettre un terme au conflit de leadership au sein du ministère du Travail

Kinshasa, 17 Juillet 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat à l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Lambert Matuku Memas, a réuni, lundi dans son cabinet, les responsables de différentes structures de son portefeuille en vue de trouver des pistes de solutions devant mettre un terme aux conflits de leadership et compétence et au cloisonnement des services.

Cette réunion destinée à dégager des points forts et des faibles devra se poursuivre par des rencontres sectorielles visant à diagnostiquer chaque structure et envisager des pistes de solutions.

Au cours de ces échanges à la base, il sera question de repenser sur le fonctionnement de chaque entité, eu égard aux missions lui assignées par les textes réglementaires. Pour le ministre, c’est notamment le chevauchement des services dans les actions à mener qui est à la base des conflits évoqués ci-haut, précisément dans l’exécution des tâches.

Un document reprenant les missions des secrétariats généraux au Travail et à l’Emploi, de l’Inspection générale du Travail (IGT), de l’Institut national de sécurité sociale (INSS) et de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP) et de l’Office national de l’emploi (ONEM) a été remis à tous ces responsables qui devront s’en servir comme vade-mecum de base.

Des rencontres sectorielles qui démarrent mardi dans différents sites seront sanctionnées jeudi par une séance de mise en commun, au bâtiment du gouvernement. ACP/FNG/Kayu/BSG/JGD