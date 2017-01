L’amélioration des conditions  sociales du travailleur, cheval de bataille du gouvernement

Kinshasa 09 Janv. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat en charge du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Lambert Matuku Memas a réaffirmé la détermination du gouvernement de faire de l’amélioration des conditions du travailleur son cheval de bataille conformément à l’une de trois priorités dégagées par le Chef de l’Etat lors de son discours à la Nation devant les Congres.

Le ministre l’a fait savoir lors des échanges lundi avec la délégation de l’intersyndical du Congo conduite par son coordonnateur national, Guy Kuku. Il a rappelé que cette priorité a comme corolaire en amont, la sécurité et la paix et en aval, l’organisation des élections. Il a exhorté ses hôtes à lui soumettre dans un bref délai un memo reprenant les actions prioritaires à entreprendre et leur impact pour enrichir son programme.

Il a encore dit, qu’étant membre du parti lumumbiste unifié, un parti syndicaliste qui a le socialisme dans sa veine, il a l’obligation de s’occuper totalement du social.

Guy Kuku à épinglé les actions attendues du Ministère du Travail pour apaiser le monde du Travail : révision du SMIG en souffrance depuis 2002, redynamisation de l’inspection générale du travail, examen du dossier relatif à la sous traitance et à l’exercice du petit commerce par les expatrier, la remise en service du cadre permanant pour le dialogue social (CPDS) et la relance de l’arrêter portant fonctionnement tribunaux.

Le coordonnateur a saisi l’occasion pour rappeler certains rendez-vous qui nécessitent une préparation d’avance à savoir, la commémoration de la fête du travail, le 1er mai, la participation à la conférence internationale du travail en octobre et la tenue du conseil national du travail en aout.

Il a plaidé pour des réformes courageuses destinées à asseoir le monde du travail, le ministère du travail étant le thermomètre pour mesurer le social en RDC. Le Vice-Ministre, Arthur Sedea était présent à la rencontre. Le Ministre d’Etat, Lambert Matuku entouré des membres de l’intersyndical du Congo. ACP/Kayu/Wet